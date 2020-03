Politie laat beelden zien van poging dubbele moord in Dordrecht

De politie heeft beelden van een dubbele moordpoging bij winkelcentrum Crabbehof in Dordrecht. Die zijn dinsdagavond getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Op zondagavond 15 maart werd om 21:35 uur op het Van Oldebarneveldplein geschoten op een groepje mensen. Een vrouw en een man uit Sliedrecht werden door kogels geraakt.

De vrouw zat achter het stuur van een auto, die op het plein stond geparkeerd. De man was aanvankelijk buiten, maar toen de kogels in het rond vlogen, dook hij de auto in om zijn vrouw te beschermen. Hij raakte daarbij zwaargewond. Ook de vrouw liep verwondingen op. De twee zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Scooter

De daders vluchtten vermoedelijk via de Zuidendijk. Daar vlakbij, in het water bij de Witte de Withstraat, is een scooter gevonden waarvan de politie denkt dat de daders die gebruikten. Het gaat om een 125cc motorscooter van het merk Piaggio.

Een getuige zag kort na de schietpartij twee personen met een helm op naar een geparkeerde BMW rennen in de Piet Heynstraat. Daar reden ze mee weg.

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de daders, het motief voor de aanslag en de BMW. Kijk hier naar de reconstructie, waaraan verslaggever Suzanne Mulder van Rijnmond meewerkt.