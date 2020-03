Mitsubishi weigert gesprek met comité Japanse Ereschulden

Het Japanse Mitsubishi gaat niet in gesprek met de stichting Japanse Ereschulden. De nieuwe eigenaar van energiegigant Eneco zegt dat het bedrijf is opgericht in 1954 en daarom niets van doen heeft met wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd in de naam van Mitsubishi.

"We gaan het gesprek niet aan omdat we geen verwachtingen willen wekken. We willen teleurstellingen voorkomen", zegt een woordvoerder van het bedrijf. "Mitsubishi Corporation is niet in de positie is om zich te verontschuldigen of commentaar te geven op gebeurtenissen die vóór de oprichting van het bedrijf hebben plaatsgevonden."

Het bestuur van de stichting Japanse Ereschulden wilde het gesprek, omdat in de Tweede Wereldoorlog tal van Nederlanders onder erbarmelijke omstandigheden als krijgsgevangene te werk werden gesteld in de fabrieken en scheepswerven van Mitsubishi in Japan. De stichting wilde een gesprek, excuses en financiële compensatie.

Maar volgens Mitsubishi Corporation gaat het nu om een heel ander bedrijf. "Er zijn momenteel ongeveer 500 onafhankelijke bedrijven met de naam Mitsubishi. Mitsubishi Corporation is duidelijk niet de houdstermaatschappij voor deze bedrijven. Deze bedrijven voeren hun bedrijfsactiviteiten zelfstandig uit en concurreren zelfs op vele gebieden met elkaar", legt de woordvoerder uit.

Teleurgesteld

De stichting Japanse Ereschulden, met 3500 donateurs, is teleurgesteld over het bericht. "Dit had ik wel verwacht", zegt voorzitter Jan van Wagtendonk. "Mitsubishi, de Japanse premier en de Nederlandse overheid hebben zich altijd op hetzelfde standpunt gesteld. Alles is eerder geregeld in het verdrag van San Francisco, waarin de overheden zaken hebben afgedaan."

De stichting had eerder de gemeenten als aandeelhouders van Eneco voor de verkoop gevraagd om een gesprek. De gemeenteraden van Den Haag en Rotterdam maakten dat ook onderwerp van debat. Het is ook de Rotterdamse wethouder Arjan van Gils die als voorzitter van de aandeelhouders Japanse Ereschulden per brief heeft geïnformeerd.

"Een keurige brief", zegt Van Wagtendonk, "maar wat kunnen we er verder mee? Als bestuur buigen we ons nu over het vervolg. En is het gepast nu vooral de coronacrisis alle aandacht vraagt? Maar ik blijf wel zitten met de vraag: waarom wil men niet praten?"

Woensdag werd eerder bekend dat de overname van Eneco door Mitsubishi Corporation officieel is beklonken.