Laptopactie van Richard uit Gorinchem 'loopt als een tiet': hij kan de vraag niet meer aan

"Het loopt als een tiet", zegt Richard. "Er is een bedrijf dat er 23 is komen brengen. Die heb ik inmiddels allemaal uitgedeeld. En er zijn ook particulieren die laptops aanbieden en ik heb het er heel erg druk mee."

Hij schat dat hij er al tussen de veertig en vijftig heeft binnengekregen. Het overtreft al zijn verwachtingen. "Ik kon het op een gegeven moment ook niet meer aan. Mijn mailbox overstroomt. Gelukkig is mijn vriendin heel goed in organiseren, dus die heb ik achter de mailbox gezet."

Vijf kinderen, een laptop

De vraag naar laptops is helaas vele malen groter dan het aanbod; honderden ouders hebben al bij hem aangeklopt in de hoop dat Richard ze kan helpen. Het is inmiddels een tweede baan geworden, dat hij vooral ’s avonds doet nadat hij klaar is met zijn werk als ICT'er.



"Je ziet dat je iets blootlegt. Er komen veel vragen van ouders met meer dan twee kinderen. Sommigen hebben vier of vijf kinderen en maar een laptop in huis. Dat zorgt wel voor problemen."



Tablets zijn helaas geen goed alternatief. "Want oudere tablets krijgen vaak geen updates meer, waardoor veel apps niet goed werken", legt Richard uit.

Alternatieven

Hij krijgt binnenkort nog eens vijftien laptops van een bedrijf, maar verder is het erg schrapen. Veel bedrijven hebben hun (oude) laptops zelf nodig, zodat personeel thuis kan werken. En bij veel groothandels krijgt hij ook nul op het rekest, want daar hakt de crisis er hard in. Hij zoekt nu naar alternatieven, bijvoorbeeld een crowdfundactie.



Hij roept mensen die nog een oude laptop thuis hebben daarom nogmaals op om contact met hem op te nemen via zijn website: www.dehelpdeskert.nl of hem te mailen via richard@dehelpdeskert.nl .



Dan komt Richard hem ophalen, maar liever kom je 'm langsbrengen. "We hebben het er retedruk mee, dus alle kleine beetjes helpen."

Lees mee