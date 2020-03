Sietske kookt en brengt maaltijden (en een toetje) naar ouderen op Zuid

Iedere dag gaan we bij Rijnmond langs bij een oudere in Rotterdam-Zuid. Veel van hen wonen alleen en dat valt niet mee in deze moeilijke tijden van isolatie. Vandaag zijn we bij de 69-jarige vrijwilliger Sietske uit Katendrecht. Zij kookt samen met haar man maaltijden voor buurtgenoten op leeftijd.

Normaal brengt ze die maaltijden ook zelf langs, maar dat kan dat vanwege de coronamaatregelen niet. "Nu doen de jongere mensen dat, omdat wij een risicogroep zijn niet meer bij elkaar over de vloer kunnen komen. Jonge mensen kunnen er beter tegen", zegt ze, op de stoep voor haar huis. Vanwege diezelfde maatregelen interviewen we haar buiten. Op gepaste afstand. Sietske: "Het is wel koud, maar ik heb een jas aan gelukkig."

De Rotterdamse doen al negen jaar vrijwilligerswerk. Ze kookt nu nog voor twaalf ouderen uit de buurt, maar kan er best nog wat bij hebben.

Volgens Sietske zijn haar maaltijden van essentieel belang. "Die mensen worden helemaal hopeloos. Sommige mensen hebben ook kinderen die ziek zijn, dus die kunnen niet komen. Er zijn mensen die geen contact meer hebben met de kinderen. En anderen hebben geen kinderen, dus hoe gaat het dan?"

'Ze hebben het zwaar'

En dus is Sietske hun rots in de branding. "Ik bel ze elke dag op. Elke dag. Ze hebben het zwaar. Ze zeggen: ik zit maar tussen vier muren. Er is een mevrouw van 96 jaar en die gaat altijd wandelen. Dat kan nu niet. Dat durft ze ook niet, want ze heeft slechte longen. Dan duurt het wel heel lang als het nog twee maanden gaat duren."

Het menu voor vanavond? "Bloemkool met kaassaus, verse runderworst en aardappelen. En een toetje. En twee chocolaatjes of twee koekjes, voor bij de thee", lacht ze. "Je moet zorgen dat ze denken dat ze iets te doen hebben. Zo van: ik heb een chocolaatje dan ga ik lekker thee drinken."

Sietske maakt er dus het beste van. "Het is niet leuk, maar het moet. Je moet het beleid opvolgen, anders gaat het nog langer duren. En een beetje moed houden. Als je dat gaat verliezen wordt het helemaal een ramp, denk ik."

