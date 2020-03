IC-arts roept jongeren op: teken niet het doodvonnis van ouderen

Die oproep doet intensive care-arts Mustafa Albayrak uit Berkel en Rodenrijs woensdagochtend op Radio Rijnmond. Albayrak weet waarover hij praat. Sinds een week werkt de IC-arts in een ziekenhuis in de provincie met de meeste besmettingen: Brabant.

Het is alle hens aan in Boxmeer, zegt Albayrak, ook al werkt hij in een relatief klein ziekenhuis. "Patiënten stromen binnen. Wij leggen ze aan de beademing en stabiliseren ze. Daarna zorgen we dat ze door kunnen naar een ziekenhuis waar plek is om te langer verblijven."

Lijdensweg

Hij komt schrijnende gevallen tegen. Veel ouderen, zegt hij, die al wat onder de leden hebben. "In combinatie met corona is de kans groot dat ze het dan niet gaan redden. Dan moet je overwegen of je wel met een behandeling wilt beginnen. Want anders doe je zo'n patiënt een lijdensweg aan."

Voordat de patiënten bij hem op de afdeling komen, is die keuze al gemaakt, vertelt Albayrak. En op de IC is nog plek voor iedereen. "We zitten nog niet in de situatie dat we keuzes moeten maken van: wie laten we leven en wie niet? Die keuze maken we nu op grond van objectieve medische gronden en nog niet omdat er een tekort aan IC-bedden is. Ik hoop ook niet dat we in die situatie terechtkomen."

Het virus pleegt een enorme aanslag op je lichaam, zegt de arts. "Zeker als je een paar weken aan de beademing hebt gelegen, heb je een enorm traject nodig om te revalideren. Je levert kilo's spiermassa in en de kans is groot dat je het niveau dat je had niet meer haalt. Al zijn er ook wel mensen die daar wel weer komen. Je kunt het van te voren niet voorspellen. Maar dat het een aanslag op je lichaam is, dat staat vast."

Marsmannetjespak

Om zichzelf tegen het virus te beschermen draagt Albayrak "een masker en een soort Marsmannetjespak". Protectiematerialen zijn er in Boxmeer nog genoeg. Elders dreigen dit soort spullen wel op te raken, weet hij.

Bang voor besmetting? Nee, dat is hij niet. "Geen contact hebben met coronapatiënten is natuurlijk veiliger. Maar we zijn zorgprofessionals en proberen levens te redden. En door alle protocollen is het risico beheersbaar.

Qua aantallen patiënten is de crisis ongekend, zegt hij. "Dat doet wel wat met je. Maar ik ben ervaren genoeg om ermee om te gaan en krijg veel steun uit mijn omgeving en van mijn familie. In het ziekenhuis hangt ook een heel positieve sfeer. Ik ben er trots op dat ik daar onderdeel van mag zijn."

Aan het eind van het gesprek richt Albayrak zich nog even specifiek tot jongeren, die risico's nemen omdat ze ervan uitgaan dat fit genoeg zijn om het virus het hoofd te bieden. "Je hoeft zelf niet ziek te worden", predikt dokter Albayrak, "maar als drager van het virus kun je dat wel overbrengen op ouderen. En daarmee hun doodvonnis tekenen..."

