RIVM ziet positieve trend: groei coronabesmettingen neemt af

De maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te beheersen, hebben ervoor gezorgd dat de groei van de uitbraak afvlakt. Dat zei Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding (CIB) van het RIVM in een briefing voor de Tweede Kamer. "Er is in ieder geval sprake van een positieve trend."

De besmettingsgraad van het coronavirus in Nederland, dus het aantal personen dat een al besmet persoon aansteekt, ligt onder of op de één, zei Van Dissel, die sprak van "gunstige signalen". Tegelijkertijd onderstreepte hij dat het cijfer gebaseerd is op een schatting.

Er is nog veel onzekerheid, omdat er onvoldoende data beschikbaar zijn. De afvlakking van de uitbraak wordt "wellicht veroorzaakt doordat niet alle gehospitaliseerde patiënten getest worden".

Het ziet er volgens Van Dissel naar uit dat de maatregelen ertoe hebben geleid dat een coronapatiënt het virus niet meer aan minstens twee anderen overdraagt, zoals eerst het geval was. Dat is gunstig, omdat dat volgens Van Dissel betekent dat de intensive care het aantal zeer zieke patiënten aankan. "De exponentiële groei van de uitbraak is daardoor naar alle waarschijnlijkheid tot stilstand gebracht."

Maar, zo waarschuwde Van Dissel, als iedereen massaal naar het strand gaat en daar geen afstand houdt van elkaar, dan is dat straks terug te zien in de cijfers.

Vergelijken met buurlanden

Omdat er vanwege een gebrek aan coronatests onvoldoende wordt getest in Nederland, is het moeilijk te zeggen of Nederland het in vergelijking met andere landen beter of slechter doet, aldus Van Dissel. Het aantal bevestigde besmettingen kan niet worden vergeleken met andere landen, het dodental door corona wél. Bij overlijden wordt, ook achteraf, gecheckt of er sprake was van een coronabesmetting.

"We kijken vooral nu naar de ziekenhuisopnames en ic-opnames in Nederland als indicatie voor hoe het zich ontwikkelt", stelt Van Dissel.