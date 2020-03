'Coronahotel' in Dordrecht: angst bij familie, vertrouwen bij personeel

Dordrecht heeft vanaf woensdag een speciaal 'coronahotel'. Dat is een zorgplek voor coronapatiƫnten "die nu in ziekenhuizen liggen, maar daar eigenlijk niet meer horen. Ze hebben geen medische zorg meer nodig, maar zijn nog niet in staat om terug te keren naar huis", zegt teamleider Regina Kant.

Rivas Revalidatie & Herstel Zorghotel Dordrecht, het Beatrixziekenhuis in Gorinchem - onderdeel van de Rivas Zorggroep - en de GGD Zuid-Holland Zuid zijn afgelopen tijd druk geweest met de voorbereidingen voor het 'coronahotel'. Daarvoor is het revalidatiehotel van Rivas, naast het Albert Schweitzer ziekenhuis, vrijgemaakt. Patiënten die daar verbleven zijn overgeplaatst naar een locatie in Schiedam.

"Dit is voor ons iets nieuws, net als voor de rest van Nederland. We willen dat onze medewerkers veilig en zorgvuldig te werk kunnen gaan", legt Kant uit. "Daar heeft de voorbereiding zich op gericht, maar met name op wat betekent dit voor medewerkers? En hun thuisfront? Want je ziet dat daar heel veel angst leeft en spanning. En vanuit de thuissituatie soms zelfs onbegrip."

Die zorgen zijn begrijpelijk, maar onterecht, zegt Kant. Het ziekenhuis doet er alles aan om het personeel zo goed mogelijk te beschermen. Dat beaamt verpleegster Theda Verheij. Zij is een van de mensen die aan het werk gaat in het coronahotel. "Ik ben wel gewend om een schort te dragen, maar geen masker of spatbril. Het voelt wel een beetje benauwd moet ik zeggen, maar het voelt ook wel veilig. Ik heb het gevoel dat ik goed beschermd ben. We gaan de klus gewoon klaren."

Lees meer