Geblesseerde Thorsdottir: 'Gek om te zeggen, maar mij komt uitstel Spelen goed uit'

Maar, er zijn ook sporters bij wie het juist goed uitkomt dat de Spelen zijn verplaatst. Turnster Eythora Thorsdottir zit al weken met een gekneusde rib thuis. ''Het is gek om te zeggen, maar het komt mij eigenlijk wel goed uit'', zegt ze vanaf haar bank in Poortugaal.

"Ik dacht misschien snel van die ribblessure af te zijn, maar heb er nu nog steeds last van en weken niet kunnen trainen. Als je drie weken niet traint kan je opbouw al vrij snel de prullenbak in. Voor mezelf waren de Olympische Spelen dus eigenlijk al afgelast."

Thorsdottir is niet verbaasd dat dit besluit is genomen. "Dit is het enige juiste wat ze konden doen. We moeten ook verantwoordelijk zijn naar de rest van de wereld toe."