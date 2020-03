RIVM: Tachtig nieuwe coronadoden, maar stijging curve neemt af

Het aantal Nederlanders dat officieel besmet is met het virus is 6412. Het werkelijke aantal zieken ligt hoger, omdat alleen de meest zieke mensen worden getest.

Volgens het RIVM is er een mogelijke afvlakking van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met het coronavirus. "De afgelopen tijd was het aantal nieuw opgenomen patiënten in het ziekenhuis een oplopende curve. Op dit moment lijkt dit af te vlakken. Dat wijst mogelijk op een voorzichtige afname van de snelheid waarmee het virus zich verspreidt", staat in een verklaring op de website.

"Dit is een eerste signaal. We kunnen hier geen harde conclusies aan verbinden. De komende dagen moet blijken of er sprake is van een werkelijke afvlakking", laat het instituut verder weten.

De piek in het aantal meldingen van patienten dat met corona werd opgenomen in het ziekenhuis was op 20 maart. Sinds die dag neemt dat aantal geleidelijk af. Het RIVM plaatst daarbij nog de kanttekening dat dat nog kan veranderen omdat meldingen soms vertraagt kunnen zijn.

