Feyenoord wint derby van Sparta

Door de coronacrisis ligt ook de eDivisie in Nederland stil. Alle eredivisieclubs hebben een eSporter, die de club vertegenwoordigt. Dankzij een FIFA-actie van de Engelse club Leyton Orient is er nu een Ultimate Quarantaine Cup. En in deze voetballoze periode blijkt het onlinevoetbal populair want dinsdag keken ruim 3500 mensen via internet live naar de wedstrijd tussen Sparta en Feyenoord. (Ruim 600 views via Sparta en 2900 via Feyenoord)

De #UltimateQuaranTeam is een initiatief om geld in te zamelen voor het goede doel. Aan het toernooi doen 128 teams mee van over de hele wereld, waaronder Sparta en Feyenoord. Toevallig werden beide Rotterdamse clubs in de tweede ronde aan elkaar gekoppeld.

Sparta won in de eerste ronde van het Engelse Brighton & Hove Albion met 2-0 en Feyenoord won met 5-0 van het Amerikaanse Orlando City. Dinsdag wist Jimmy Donkers van Feyenoord door de zege op Sparta namens Feyenoord zich bij de laatste 32 clubs te voegen. Daarin is Fortuna Sittard of Sunderland de tegenstander.

RTV Rijnmond maakt met Thomas de Zeeuw van Sparta en Jimmy Donkers van Feyenoord een reportage, die later in deze week te zien zal zijn.

Bekijk hieronder het interview met Spartaan Thomas de Zeeuw voor en na de wedstrijd, die hij op het Kasteel afwerkte tegen Feyenoord.