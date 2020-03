Hier worden we blij van: orgelliedjes van Joke, steun voor ziekenhuizen en de lente

Op social media-kanalen zie je veel verdrietige berichten over de heftige tijd waar we ons in bevinden. Toch komen er gelukkig in verschillende tijdlijnen ook veel posts voorbij waar we een glimlach op ons gezicht van krijgen.

Joke uit Vlaardingen deelt op Instagram filmpjes waarop ze orgelliedjes speelt. De Vlaardingse oma deelt deze om iedereen bij te staan tijdens de coronacrisis.



Het Albert Schweitzer ziekenhuis laat op Twitter met een lief bericht weten erg blij te zijn met de steun aan hun zorgpersoneel.



In deze tijd zien we niet alleen morele steun, maar ook steun in de vorm van donaties en giften. De portofoons bij de molens in Kinderdijk worden nu niet gebruikt, dus die gaan in bruikleen naar het UMC in Utrecht.





Waar we ook blij van worden: de lente. En met ons nog vele anderen. Dat zorgt voor mooie kiekjes op de verschillende social media-kanalen.



Veel regiogenoten gebruiken deze tijd om thuis te sporten, maar dat lukt niet bij iedereen... Herkenbaar?



De leerkrachten van Obs De Boog in Rotterdam-Delfshaven missen hun leerlingen. En dat laten ze op deze manier zien!



Moeite met anderhalve meter afstand houden? Filmmaker Wes Anderson laat zien hoe social distancing moet.

