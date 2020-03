Alleen nog kleine markten in Zuid-Holland Zuid

In de regio Zuid-Holland Zuid zijn vanaf donderdag alle markten met méér dan tien kramen verboden. Daarmee verschilt deze regio van veel regio's in het land, maar voert wel dezelfde koers als de regio Rotterdam-Rijnmond.

"Er mogen maximaal tien kramen staan en alleen met levensmiddelen. Ook is het niet toegestaan om grotere markten door te laten gaan door in te krimpen tot tien kramen", zegt voorzitter Wouter Kolff van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Handhaven

De Dordtse burgemeester heeft alle tien gemeentes in zijn regio bezocht en constateerde dat overal de overgrote meerderheid zich aan de nationaal afgekondigde regels houdt. Om die te handhaven, treedt een noodverordening in werking.

"Onze dienst Handhaving en de politie zullen toezien op de naleving van het groepsverbod, zowel buiten als in winkels", kondigt Kolff aan. Wie met méér dan twee mensen samenkomt, zal in eerste instantie worden aangesproken.

In supermarkten, bouwmarkten en winkels wordt gecontroleerd of er niet te veel mensen tegelijk binnen zijn en de noodzakelijke anderhalve meter afstand gehouden wordt. Kolff zegt wel dat het niet alleen bij aanspreken en waarschuwen blijft.

Wie geen gehoor geeft aan de aanwijzingen van handhavers of agenten krijgt een boete. Die kan oplopen tot 400 euro voor particulieren en 4000 euro of zelfs sluiting van de winkel voor een ondernemer.

Nog geen tekort

Directeur Karel van Hengel van de GGD Zuid-Holland Zuid zegt dat de ontwikkelingen rondom het virus in deze regio in de pas lopen met de landelijke trend. Op de afdeling Bestrijding Infectieziekten werken nu 70 mensen. Normaal 8 of 10.

Tekort aan menskracht is er niet. "Het gaat tot nu toe goed", zegt Van Hengel. Over de regionale beddencapaciteit zegt hij: "Er komen extra verpleegbedden in het Zorghotel van Rivas en bij Het Parkhuis, in nauwe samenwerking met het ziekenhuis."