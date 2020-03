RIVM ziet aantal besmettingen in regio stijgen met twintig procent

Het aantal mensen dat positief is getest op het coronavirus is in onze regio opgelopen tot 525. Dat is een stijging van bijna 20 procent ten opzichte van de laatst bekende cijfers. De meeste besmettingen zijn te vinden in Rotterdam, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard, blijkt uit cijfers van het RIVM.

Landelijk zijn er nu 6412 mensen met een corona-besmetting, 852 meer dan gisteren. Van hen zijn er de afgelopen 24 uur 341 opgenomen in het ziekenhuis. Dat waren er een dag eerder nog 265. Het RIVM is licht optimistisch omdat volgens het instituut de groei van het aantal ziekenhuisopnames afvlakt.

Het RIVM laat ook weten dat deze cijfers niet volledig zijn, omdat niet iedereen wordt getest. Er zijn dus mensen besmet met het virus, zonder te zijn getest.

De vijf gemeenten in onze regio met de meeste besmettingen per honderdduizend inwoners. Het tweede getal geeft het daadwerkelijke aantal positief geteste besmettingen in de gemeente aan:

Goeree-Overflakkee: 89 | 44

Albrandswaard: 71 | 18

Westvoorne: 55 | 8

Hoeksche Waard: 42 | 36

Lansingerland: 41 | 25

De vijf gemeenten uit onze regio met de minste besmettingen per 100 duizend inwoners. Het tweede getal is het daadwerkelijk aantal positief geteste coronapatiënten in de gemeente:

Brielle: 6 | 1

Hendrik-Ido-Ambacht: 10 | 3

Hellevoetsluis: 13 | 5

Schiedam: 18 | 14

Papendrecht: 19 | 6

