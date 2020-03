Rotterdamse 'coronaspuger' voor de rechter

Een 40-jarige Rotterdammer zit vast omdat hij naar twee agenten heeft gespuugd en zei dat hij het coronavirus had. De man wordt donderdag tijdens een snelrechtzitting berecht.

Het incident vond op maandag plaats in Rotterdam. De man wordt 'bedreiging met besmetting' verweten.

Tijdens de zitting in Rotterdam zal de verdachte niet zelf aanwezig zijn. Hij wordt vanuit de rechtbank met telehoren ondervraagd. Daarvoor wordt een videoverbinding gemaakt met het Huis van Bewaring waar hij vastzit.

De rechtbanken in Nederland zijn sinds een week gesloten voor het publiek vanwege de coronacrisis. Zittingen worden over het algemeen schriftelijk of telefonisch afgehandeld.