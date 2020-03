Primeur in Dordrecht: gemeenteraad vergadert digitaal

De Dordtse gemeenteraad had dinsdagavond een primeur. Als eerste in Nederland besloot de gemeente om digitaal te gaan vergaderen.

De Dordtse raadsleden ondervinden uiteraard ook hinder door de maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus. Maar niet meer vergaderen, is voor de raad geen optie en dus kwam de griffie dinsdag met de boodschap dat er een innovatieve oplossing is gevonden.

Het is uiteraard wel wennen. Ook voor David Schalken-den Hartog, fractievoorzitter van Beter voor Dordt. Hij zit te vergaderen, gewapend met laptop, telefoon en oortjes in een bedrijfpand in aanbouw. RTV Dordrecht volgt hem tijdens de avond.

De vergadering overzichtelijk houden

Om ervoor te zorgen dat de vergadering niet te druk en onoverzichtelijk wordt, mogen er per partij twee leden meedoen aan iedere vergadering. Schalken-den Hartog is blij met de tijdelijke oplossing. "Als we niet kunnen vergaderen, kunnen er ook geen besluiten genomen worden. Dan is het ook nog wel de vraag wanneer we echt besluiten kunnen nemen. Omdat je daarvoor echt fysiek een vergadering bij elkaar moet roepen."

Maar wat er wel gedaan kan worden, is onderwerpen die op de agenda staan bespreken. En dat is eigenlijk de gewone gang van zaken tijdens commissievergaderingen. Hoewel het niet van een leien dakje gaat. Van alle vergaderzalen was er wel beeld, maar alleen bij de commissie Bestuur en Middelen was er ook geluid te horen. Maar daar had de griffie al voor gewaarschuwd; ze zitten nog in een opstartfase.

"Zoals het er nu naar uitziet gaat het nog wel een paar weken duren. En als we op deze manier toch kunnen voorkomen dat er dadelijk zoveel onderwerpen zijn dat er heel veel zaken blijven liggen, is het mooi dat we op deze manier in ieder geval de voorbereidingen kunnen doen", zegt Schalken-den Hartog.

Volgende week volgt de tweede digitale vergadering voor de Dordtse raad. Ook de gemeente Rotterdam is bezig om het digitaal vergaderen mogelijk te maken voor haar raadsleden.

