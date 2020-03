Woningoverval Vlaardingen: 'Mijn zoontje wilde zijn PlayStation geven'

Een traumatische gebeurtenis voor Julie en haar kinderen dinsdagavond in Vlaardingen. Drie jonge, gemaskerde overvallers drongen gewapend haar huis binnen en vertrokken korte tijd later met laptops, een horloge en telefoons. De geschokte bewoners bleven huilend en verbijsterd achter.

Julie doet monter haar verhaal. Ze is vooral opgelucht dat haar dochter (18), zoon (8) en schoonzoon (20) fysiek ongeschonden uit de strijd zijn gekomen. "Er werd kort na half acht geklopt. Toen ik opendeed stond daar een ongeveer 15-jarige jongen met een sjaal voor zijn gezicht. Hij vertelde dat iemand 's middags naar mijn scooter had gekeken en voor ik het wist stonden er drie binnen, met een honkbalknuppel en mes", vertelt Judie voor haar woning aan de Verheijstraat in Vlaardingen.

Geschreeuw en gehuil

In de chaos die toen ontstond werd Julie tegen de grond gewerkt. Met tape werd haar mond afgeplakt en iedereen kreeg tiewraps om handen en voeten. "Geschreeuw en gehuil natuurlijk. Mijn dochter ontfermde zich over haar broertje die van de schrik in zijn broek poepte. Ze trapten de slaapkamerdeur in waar ze zich verscholen en mijn schoonzoon moest gekneveld op zijn knieën zitten. Hij gaf zijn horloge af in de hoop dat het snel over was."

In een mum van tijd stopten de drie jonge overvallers - Julie en haar dochter schatten ze tussen de 14 en 16 jaar - elektronica in een tas. Drie laptops onder meer. "Toen ik zei dat er op een vierde computer unieke foto's staan van mijn overleden vader lieten ze die staan. Is goed, mevrouw, zei eentje van hen". Volgens de dochter des huizes gingen de daders chaotisch te werk. "Autosleutels, scootersleutels, nog een telefoon, ze hebben dat niet gezien."

Camerabeelden

"Mijn zoontje zei nog dat ze ook zijn spelcomputer mee konden nemen en dat hij nog een klein beetje geld had. Ze lieten het gaan. Toen mijn zoontje vroeg of ze ook het spel 'Fortnite' speelden werd er gelachen en zei eentje "Haha, je bent echt een soldaat." Daarna renden ze met gevulde tas weg.

Inmiddels is de politie een onderzoek gestart. De recherche is op bezoek geweest. "Ik heb de daders op camerabeelden van een buurman gezien. Ze zaten al een tijdje in de buurt onze woning in de gaten te houden. Ze staan er duidelijk op, in het zwart gekleed en met mutsen en sjaals om. Ze komen denk ik uit de buurt, er is zelfs al een naam gevallen", besluit Julie. "Ze moeten snel gepakt worden.

Burgemeester

Donderdag zal burgemeester Eenhoorn op Rijnmond een reactie geven op de golf van gewapende overvallen. Eerder deze week waren drie supermarkten in Vlaardingen als het doelwit van overvallers.