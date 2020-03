Noodkreet van Rotterdammer in Nigeria: ‘Mensen hebben hier geen idee wat er gaande is in Europa’

Gerard van Mourik spreekt over de situatie in het vluchtelingenkamp in Nigeria

Terwijl Europa volledig in de ban is van de uitbraak van het coronavirus, is de ernst van de situatie tot veel mensen in Afrika nog niet doorgedrongen. En gezien de leefomstandigheden daar, is dat een zorgwekkende ontwikkeling, zegt hulpverlener Gerard van Mourik vanuit Nigeria.

De Rotterdammer zit sinds begin februari in noordoost-Nigeria. Gerard werkt voor InterSos en doet vluchtelingenwerk. "Er zitten 2 miljoen mensen in twintig vluchtelingenkampen hutjemutje op elkaar", beschrijft hij de situatie in het kamp voor mensen die op de vlucht zijn voor de terreurgroep Boko Haram. "Het is hier elke nacht raak met aanslagen. We zitten op een vierlandenpunt met Niger, Tsjaad en Kameroen."

Van Mourik vreest dat een uitbraak van het coronavirus in het vluchtelingenkamp rampzalig zal zijn. "Er zijn geen faciliteiten om mensen te behandelen. We proberen aan te geven dat mensen hun handen extra veel moeten wassen en afstand moeten houden. Maar de sfeer hier is vergelijkbaar met wat we in december en januari in Nederland hadden. Het hele proces van ontkenning en lacherig doen, dat het virus ons niet zou raken. Maar dat is dus wel zo. Mensen hebben geen idee wat er gaande is in Nederland en Europa.”

Geen vluchten naar Nederland meer

Ook voor Gerard zelf is het een beangstigende tijd. Sinds afgelopen maandag zijn de vliegvelden in Nigeria gesloten. Vorige week ging de laatste vlucht naar Europa. Gerard besloot om te blijven.

"Ik wil hier doen wat ik kan om te helpen. Momenteel moeten we besluiten wie we wel en niet evacueren. Welke medewerkers blijven bij de kampen en wie gaat er weg. Wie doet straks, als het echt niet meer gaat, als laatste de poort achter zich dicht? Ik heb al behoorlijk wat gezien en meegemaakt in vluchtelingenkampen, maar deze situatie is ongekend."

Hoop doet leven

Toch houdt Gerard van Mourik hoop, dat de uitbraak van de epidemie in Nigeria relatief mee zal vallen. Op dit moment zijn er 40 bevestigde besmettingen van het coronavirus in de hoofdstad Lagos. Het binnenlandse vliegverkeer wordt stilgelegd om verdere besmetting te voorkomen.

"Nigeria is er in geslaagd om de uitbraak van ebola buiten de deur te houden. Dat is weinig andere Afrikaanse landen gelukt. Dat geeft hoop dat het ze ook met dit virus gaat lukken."

Lees meer