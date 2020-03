Verveel je je? Doe mee aan de coronachallenge van Vivian

De gemiddelde Nederlander die thuiszit vanwege de coronacrisis komt waarschijnlijk niet uit de comfortabele joggingbroek en heeft misschien al dagen niet gedoucht, want wie ziet mij nou? Maar niet Vivian Kramer uit Rotterdam. Zij zit er, ook in zelfquarantaine, geknipt bij.

"Ik denk dat je uit die joggingbroek of die onesie moet en dat je lekker met jezelf aan de gang gaat, met je haar en make-up, ook al ga je niet naar buiten", zegt ze vanuit haar huis.

Vivian denkt dat je daardoor beter de dag doorkomt, zeker in een bijzondere tijd als deze. Haar fotostudio aan de Gouvernestraat is vanwege de coronamaatregelen dicht, maar aan stilzitten doet de Rotterdamse niet . Ze is daarom de #SupercoatedVintageHairChallenge begonnen, waarmee ze haar volgers op Instagram uitdaagt bijzondere haarcreaties te maken.

"De meest herkenbare is denk ik de victory rolls", legt Vivian uit terwijl ze de rollen in haar haar aanwijst. "Je hebt ook de beehive, dat is meer jaren '60."

Voor wie nu denkt: ik verveel me te pletter, dus kom maar op met die uitdaging, heeft Vivian een paar tip. "Het belangrijkste is om niet gefrustreerd te raken als het even niet lukt, want het is wel de bedoeling dat we happy vibes creëren hiermee. En niet kritisch zijn en te veel naar de rest kijken. Gewoon lekker ermee bezig zijn, ervan genieten en muziekje aan."



Lees meer