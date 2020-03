Marieke haalde vader net op tijd uit besmet zorgcomplex Sommelsdijk

De familie Ten Tuijnte telt haar zegeningen. Vader Greg woonde tijdelijk in zorgcomplex Nieuwe Rijssenburg, toen het getroffen werd door een corona-uitbraak. Dochter Marieke bedacht zich geen moment, haalde haar vader op en nam hem samen met haar moeder in huis.

Ze deed het op tijd, voor het nieuws bekend werd: drie dodelijke slachtoffers, dertien mensen besmet en dertien vermoedelijke besmettingen door het coronavirus in het zorgcomplex.



Marieke’s vader woonde ongeveer zes weken in Nieuw Rijssenburgh, voor ze besloot hem weg te halen bij de revalidatie-afdeling. "Hij heeft al bijna twintig jaar Parkinson en heeft onlangs zijn heup gebroken. Hij woonde er tijdelijk voor revalidatie na een operatie."

Op slot

Ze vertelt hoe ze tot het besluit kwam om haar vader in huis te nemen. "Vorige week dinsdag werd bekend dat Nieuw Rijssenburg op slot zou gaan. Mijn man en ik hebben toen gezegd: kom maar hierheen, dan gaan we kijken of we met z’n drietjes voor hem kunnen zorgen. Ik ben fysiotherapeut dus qua revalidatie kunnen we gewoon verder; mijn moeder is al heel lang mantelzorger en mijn man helpt als er brute kracht nodig is. Zo redden we het wel."

Op dat moment waren er al twee besmettingen en een verdenking van besmetting geconstateerd in het zorgcomplex, waardoor de dochter vermoedt dat dat de reden was dat ze op slot zijn gegaan.

Haar vader woonde zelf niet op de besmette afdeling. Hij heeft ook niet de religieuze bijeenkomst bezocht, die de vermoedelijke bron is van de besmetting. Die gebedsdienst voor Gewas en Arbeid was plaats op 8 maart in de Lukaskapel in het zorgcomplex.

Drama

De ontstane situatie bestempelt ze als een drama voor de bewoners en de medewerkers van Nieuw Rijssenburg. Ze proberen nog steeds goede zorg te leveren, maar ik kan me voorstellen dat dat niet makkelijk is op deze manier. En voor de familieleden moet het vreselijk zijn als ze niet in de positie zijn om hun geliefde of familielid naar huis te halen. Als je dit soort berichten naar buiten hoort komen, maar zelf niks kan… Ik voel me heel dankbaar dat wij het op deze manier wel kunnen doen."

Een van de verpleegkundigen van haar vader vertelde Marieke dat het zorgcomplex nu een ‘soort spookhuis’ is. "Normaal is het natuurlijk een komen en gaan van mensen, en nu niet. Ze hebben het restaurant gesloten; de patiënten worden zoveel mogelijk op hun kamers verzorgd. En het personeel draagt mondkapjes en andere zelfbeschermende maatregelen. Het zal er nu heel anders aan toe gaan dan eerst.”

Opgelucht

Juist daarom is ze blij dat ze haar vader in huis heeft genomen. "We kregen ook alle medewerking van Nieuw Rijssenburgh zelf. Ze hebben alles prima geregeld. We zijn heel opgelucht dat we hem nu hier hebben en voor hem kunnen zorgen." Ze sluit niet uit dat ze haar vader ooit nog terugbrengt naar Nieuw Rijssenburgh, "maar in deze situatie natuurlijk niet."

Ze kijkt niet om in wrok en ze verwijt het zorgcomplex en Curamara verder niks. "Ze hebben naar eer en geweten gehandeld en goed gezorgd. Dit is een virus dat je niet kan vermijden, hoe goed je ook je best doet. Meer konden ze op dat moment niet doen."

De suggestie dat een kerkdienst organiseren misschien achteraf geen goed idee was, bestrijdt ze. “Los van de vraag of het helpt om daar iets van de vinden, hoop ik dat het heel verder meevalt daar. Ik wil ze vooral heel veel sterkte wensen."



Lees meer