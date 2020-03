Rijnmond Helpt: Koken voor de straat wordt koken voor de wijk

De kop is eraf, we zijn begonnen met Rijnmond Helpt. Dat is ons platform waarmee we mensen die anderen willen helpen in contact brengen met mensen die in deze moeilijke tijd hulp nodig hebben.

Bewoners van de Almondestraat in de Agniesebuurt in Rotterdam-Noord vormen een hechte gemeenschap. Elke dinsdag wordt er vanuit koffietent Keju Kitchen soep gekookt. De bewoners hebben besloten om dat voortaan voor de hele wijk te doen. Daarnaast brengen ze zorgpakketten naar bewoners die de deur niet uit mogen, zoals zieke ouderen.

Initiatiefnemers Bryan en Jaleesa vonden dat ze meer moesten doen voor de wijk. "Vooral in deze tijden moet je elkaar helpen, want iedereen zit in hetzelfde schuitje", zegt Jaleesa.

Bryan is in het dagelijkse leven BOA en in zijn vrije uren kookt hij voor de straat. Nu dus voor de wijk. "Op het menu vandaag staat minestronesoep met veel verse groenten. Dat is belangrijk omdat de weerstand omhoog moet."

Zorgpakketten

Naast deze maaltijden bezorgen ze ook zorgpakketten met houdbare etensmiddelen, brood en schoonmaakspullen.

Mevrouw La Parra krijgt zo'n zorgpakket. Ze mag de deur niet uit omdat ze herstellende is van een ernstige ziekte. Ze is blij met dit initiatief vanuit Keju Kitchen. "Ik kan niet naar buiten en naar de winkels. En dat hamsteren, daar zou ik echt niet tegen kunnen."

Elke dinsdag en vrijdag kan je van 18:00 tot 21:00 uur terecht voor een (soep)maaltijd bij Keju Kitchen op de Almondestraat. Welzijnsorganisaties bepalen wie er zorgpakketten krijgen.