Onzekerheid voor Rotterdamse Angela in Tunesië: ‘Ik weet niet wanneer ik naar huis kan’

Een zorgeloze vakantie in Tunesië is voor Angela Rappoldt veranderd in een reis vol onzekerheden. Door de restricties vanwege het coronavirus moest ze haar hotel uit en een terugvlucht terug naar Nederland is er voorlopig niet.

“Ik wil zo snel mogelijk naar huis, maar het is niet bekend wanneer dat kan,” vertelt Angela vanuit Tunesië. “Het kan morgen zijn, over drie dagen, of over drie weken.”

Woensdagochtend ontving de ‘Rotterdamse in hart en nieren’ wel goed nieuws. “Vandaag heb ik eindelijk zwart op wit gekregen dat ik überhaupt mee mag op de eerstvolgende vlucht richting Nederland, België of Duitsland. Ik ben een week bezig geweest om contact te krijgen met het consulaat in Tunis. Omdat ik via een reisorganisatie heb geboekt, moet de lokale organisatie dit eigenlijk doen. Maar gezien de taalbarrière hier is het erg lastig.”

Toeristen in Tunesië op straat gezet

Omdat de vriend van Angela in Tunesië woont, heeft zij momenteel nog onderdak. Een geluk bij een ongeluk, dat lang niet iedereen heeft. “Andere mensen staan hier straks op straat. Vanwege verscherpte maatregelen in Tunesië zetten hotels de toeristen eruit. Ze sturen je naar de ambassade en verder moet je het zelf maar uitzoeken.”

Angela werd zelf ook gesommeerd om te vertrekken uit haar hotel in de badplaats Soussee. Zij heeft nu alsnog een dak boven haar hoofd, maar het lot van andere hotelgasten is onduidelijk. “Er was een ouder stel uit Luxemburg in ons hotel. Zij hadden voor enkele maanden geboekt en konden niet meer terug naar huis. Maar ook zij moesten weg. En zonder het adres bij mijn vriend had ik nu ook op straat gestaan.”

Ondanks dit alles wil Angela zo snel mogelijk naar huis. Haar beste vriend, die ook zorgde voor haar huisdieren in Rotterdam, is ziek. Dinsdag werd duidelijk dat hij inderdaad het coronavirus heeft. “Hij gaf aan dat het niet meer ging, hij is echt behoorlijk ziek. Dat maakt de nood nog hoger om snel terug te komen.”

