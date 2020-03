Huisarts deelt zorgen om dreigend tekort aan beschermingsmiddelen

Artsen in de regio hebben zorgen over de beschikbare hoeveelheid persoonlijke beschermingsmiddelen. Henk Hoogervorst, voorzitter van de LHV Huisartsenkring Rotterdam, zegt dat op Radio Rijnmond.

De huisarts uit Hellevoetsluis schoof aan bij presentator Reint Jan Potze en beantwoordde een uur lang vragen van luisteraars. Over zichzelf en zijn collega's sprak hij zijn zorgen uit. "De belangrijkste uitdaging voor ons artsen is om zelf gezond te blijven. We hebben de eerste zieke collega’s in de regio al. Gelukkige met milde klachten, maar het geeft aan hoe risicovol het is."



De laatste tijd zijn er mooie initiatieven van burgers die mondkapjes zijn komen brengen. Recentelijk bracht een tandarts zelfs een hele doos. En volgens Hoogervorst is dat geen overbodige luxe. "We maken we ons zorgen over de beschikbaarheid qua persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk aan mondkapjes en jassen. Elke praktijk heeft een zekere voorraad, maar daar ga je snel doorheen. Het is een uitdaging om goed beschermd met patiënten om te gaan. We moeten materiaal sparen om er efficiënt mee om te gaan.”

Ergernis: geen afstand houden in de supermarkt

Een grote gedeelde ergernis bij bellers in onze radio-uitzending is het feit dat mensen in de supermarkt zich niet houden aan de voorgeschreven anderhalve meter afstand tot elkaar. "Ik kan niet voldoende benadrukken hoe belangrijk het is om je daar aan te houden," reageert Hoogervorst.



Hij heeft nog een extra advies met betrekking tot het bezoeken van de supermarkt. "Ga maar beperkt naar de supermarkt. Probeer dit te plannen en na te denken wat je gaat eten in de komende dagen. Dan zorg je ervoor dat je niet dagelijks hoeft te gaan.”

Anderhalve meter afstand is geen absolute waarde

Maar al houdt iedereen zich wél aan de maatregel van anderhalve meter afstand? Is dat afdoende? Hoe zit het buiten, met de wind, als iemand aan het hoesten is?

“De anderhalve meter wordt aangehouden omdat dat een veilig geachte afstand is," legt de huisarts uit. "En hoe meer afstand, hoe beter. Het is geen absolute waarheid dat het virus dan niet overgebracht kan worden. Het wordt overbracht via kleine druppels, zoals wanneer iemand hoest. Gebruik vooral je gezond verstand. Er is nu een praktische afstand in afgesproken, maar dat is geen absolute waarde."



"Het coronavirus komt via de mond of neus (slijmvliezen) het lichaam binnen. Als je in de ogen wrijft, je neus snuit of mond afveegt, dan verspreidt het zich heel makkelijk. Daarom zijn die adviezen zo belangrijk. Papieren zakdoekjes gebruiken, in de elleboog hoesten. Als mensen toch in jouw richting hoesten, dan moet je zelf je gezicht afwenden", legt Hoogervorst uit.

