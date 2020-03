In Sommelsdijk kent iedereen wel iemand in het 'besmette' zorgcomplex

In Sommelsdijk kent iedereen wel iemand in het 'besmette' woonzorgcentrum

Langsgaan gaat even niet, zelfs niet voor een burgemeester, erkent Ada Grootenboer. "Ik heb een brief geschreven voor bewoners en nabestaanden. We leven enorm mee. Dit heeft mij ook geraakt."



De Here niet verzoeken

Vraag even rond op straat en je hoort het dichtbij het droeve nieuws. "Ik heb een lieve kennis in het tehuis. Ze maakt het gelukkig goed, maar mag haar kamer niet meer uit. Haar was zet ze iedere dag in een mand op de gang", zegt een inwoonster.

Dat de kerkdiensten op het eiland voorlopig niet doorgaan, kan op het volste begrip rekenen. "Laten we niet doen zoals in Staphorst. Daar wilden ze met tweeduizend mensen in de kerk. Dat kan niet. Je kunt wel zeggen: 'De Here zal voorzien'. Nee, je moet de Here niet verzoeken."



Burgemeester Grootenboer heeft geen enkel verwijt naar de zorginstelling. "Daar heeft men precies volgens de regels gehandeld. Sterker nog, ze hadden al een verbod op bezoek afgekondigd voor dat landelijk beleid werd. Het is gewoon een kwestie van pech."

Ze rekent op de bewoners om het virus eronder te krijgen. "De verleidingen worden groot straks als het warmer wordt om toch naar buiten te gaan en elkaar op te zoeken. Maar doe het niet. Houd echt vol. Doe het voor jezelf, doe het voor de ouderen en zwakkeren in onze samenleving. En zodat de zorg niet overbelast raakt."