Cees (72) mag door coronamaatregel niet meer reanimeren

Voor oudere vrijwillige hulpverleners zijn de regels nog strenger. Vijftigplussers op de lijst van burgerhulpverleners worden tijdelijk niet meer opgeroepen voor mensen met plotse hartproblemen in de buurt. Ook de 72-jarige Cees van Driel, voorzitter van EHBO Capelle aan den IJssel, niet. Dat begrijpt hij goed.

"Ik vind het heel erg correct. Corona is een gevaarlijk iets. Als je een slachtoffer gaat behandelen, weet je niet of hij of zij drager is van het coronavirus. Dan is beademen niet goed. Als eerstehulpverlener is regel één: altijd voor je eigen veiligheid zorgen."

In de sprinthouding

Toch moet Cees van Driel aan de maatregel wennen. "Ik vind het jammer. Normaal sta ik in de sprinthouding om eerste hulp te verlenen, omdat ik wel een AED in huis heb. Ik kan direct eerste hulp verlenen door te reanimeren, maar nu moet ik eerst de regels in acht nemen. Maar als je geen AED-apparaat bij de hand hebt, en je mag niet beademen, zul je moeten bezig blijven met borstcompressie geven", vertelt hij.

"En hopen, want je hebt natuurlijk eerst 112 gebeld, dat die ambulance snel gaat komen!", voegt hij daaraan toe. "Altijd eerst 112 bellen."

Naast vijftigplussers mogen ook mensen zieken of mensen met een zieke in huis niet meer op pad om eerste hulp te verlenen.