Het weer van vandaag: aanhoudend zonnig

Vandaag is het zonnig en droog met vanochtend ook wat flarden met dunne sluierbewolking. De temperatuur loopt op naar 11 graden en de oosten- tot noordoostenwind waait matig, windkracht 3 of 4. Langs de kust wordt de wind soms vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 2 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van krachtig.