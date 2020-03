Leger des Heils vraagt om meer aandacht voor daklozen met corona

De organisatie wil extra opvangplekken creëren in hotels en vakantieparken. In Rotterdam werd vorige week een speciale quarantaineafdeling voor daklozen geopend.



Overvol

Volgens het Leger des Heils zitten de opvanglocaties overvol. Vaak zijn het kwetsbare mensen met een zwakke gezondheid, die met veel anderen in één ruimte worden ondergebracht.

Volgens woordvoerder Cornald Vader zijn er in Nederland tien daklozen met corona die in quarantaine verblijven. "Isolatie in de opvang is eigenlijk niet goed mogelijk. We willen dat ze zoveel mogelijk op hun eigen kamer blijven. Dat lukt niet altijd. Maar dat proberen we wel."

Bij de nachtopvang wordt meer ruimte gecreëerd tussen de bedden, zodat het Leger kan voldoen aan de richtlijnen van de RIVM van anderhalve meter. Maar dat zorgt ervoor dat er een tekort aan bedden ontstaat.

Vorige week werd in Rotterdam aan de Bredestraat een oude locatie van de daklozenopvang heropend.

In Dordrecht worden cliënten van het Leger des Heils al opgevangen in een hotel, om de nachtopvang te ontlasten.



Doorstroming

Volgens het Leger des Heils is er te weinig doorstroming van de opvang naar een definitieve woning. Van de 40 duizend daklozen in Nederland vangt het Leger des Heils er ongeveer 5 duizend op. Een woordvoerder zegt dat er ongeveer 10 duizend woningen nodig zijn om daklozen in onder te brengen.