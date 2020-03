Voorlopig geen huisuitzettingen

Alleen als er sprake is zoals overlast of criminele activiteiten is een uitzetting wel mogelijk.

Ook zijn er afspraken gemaakt om tijdelijke huurcontracten te verlengen. Dat wordt geregeld in een spoedwet. De maatregel moet voorkomen dat mensen van wie het huurcontract bijna afloopt op straat komen te staan.

Het kabinet wil ervoor zorgen dat zo min mogelijk mensen op korte termijn in de financiële problemen komen. Voor huurders die ondanks de maatregelen hun huur niet kunnen betalen, wordt gekeken naar maatwerk.

De betrokken partijen vertegenwoordigen ruim tachtig procent van de huurhuizen in Nederland.