Meer winst voor bouwconcern Dura Vermeer

Volgens het bedrijf zijn de goede cijfers te danken aan een groei in de bouwproductie en eerder gemaakte strategische keuzes. "We zijn trots op de behaalde resultaten in het voorbije jaar. Onze ambities zijn én blijven echter hoog. Wij willen met onze innovatieve toepassingen blijvend vooroplopen op tal van gebieden zoals kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid", zegt Job Dura, voorzitter van de Raad van Bestuur.

In de woningbouw profiteerde Dura Vermeer van de aanhoudende vraag naar nieuwbouwwoningen. Het bedrijf leverde 4254 woningen op, ten opzichte van 3737 woningen in 2018. Het aantal verkochte woningen uit eigen ontwikkeling steeg met 15 procent tot 1268 woningen in 2019. De gemiddelde vrij-op-naam-prijs van een Dura Vermeer-woning steeg tot 467.000 euro. Een jaar eerder was dat nog 360.000 euro.

De divisie Infra had ook successen. De verbrede A6 werd een jaar eerder opgeleverd dan gepland. Eind 2019 boekte het bedrijfsonderdeel Landelijke Projecten een groot succes met de definitieve gunning van de ViA15, het doortrekken van de A12 en de A15 ter hoogte van Ressen.