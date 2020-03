'Patiënten die op de IC terechtkomen leveren topsport'

Het zijn zware dagen op de verschillende intensive care-afdelingen in onze regio door de coronacrisis. "Maar het ergste moet nog komen", zegt Anna Schut, IC-arts bij het Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam.

De afgelopen dagen is bij het Ikazia de capaciteit verdubbeld, van 12 naar 24 bedden. "Het is moeilijk te overzien wanneer al die bedden gevuld zijn", legt Schut uit. "Elke dag is het aanbod van patiënten groter. Op dit moment hebben we tien patiënten liggen. We verwachten dat het in de loop van volgende week wel eens verdubbeld kan zijn."

Schut legt uit hoe haar werkdag eruit ziet. Die begint rond half acht in de morgen met een overdracht van de arts uit de nacht. Daarna wordt een ronde gemaakt. "Hoe de rest van de dag verloopt is elke keer weer anders", vertelt Schut. "Er worden medische handelingen verricht en je coördineert hoe de zorg van de patiënten verder verloopt. Niet alleen nu, maar ook hierna. Daarnaast zijn er ook reanimaties die tussendoor komen en behandel je de patiënten die op andere afdelingen liggen en mogelijk verslechteren."

Wanneer de dag erop zit? Als de rust is wedergekeerd, zegt Schut droogjes, maar wanneer dat is, is elke dag weer anders.

Topsport

Patiënten die op de IC-afdeling terechtkomen leveren topsport, volgens Schut. "Dat kun je het beste aan als je in topconditie bent, maar veel patiënten zijn dat niet. Patiënten liggen in bed en vooral het niet bewegen is een aanslag op het lichaam. Je raakt je spierweefsel en je reserves kwijt. En als je die al niet had, dan is het een zware aanslag."

Daarom wordt bij elke patiënt goed gekeken of een opname op de intensive care wel verstandig is. "Er moet ook een goede kans op herstel, want je lichaam krijgt een behoorlijke klap van zo'n opname."

Sfeer

En ondanks de zware dagen is de sfeer op de afdeling nog goed. Schut: "Er heerst een gevoel van saamhorigheid. We staan met z'n allen voor dezelfde klus. Ook krijgen we veel steun van het ziekenhuis. Er komt dagelijks fruit en drinken. En we zien ook geregeld taart en chocola voorbijkomen. Er wordt goed voor ons gezorgd."