Verloskundige in coronatijd: voor zwangere vrouwen is dit zeer stressvol

Nu we allemaal anderhalve meter afstand moeten houden, doen tandartsen bijvoorbeeld geen controles meer. Anders is dat voor verloskundigen, want die kunnen de controles niet afzeggen. De benodigde maatregelen worden genomen om die zo veilig mogelijk te houden en de kans op besmetting te beperken.

Anderhalve meter afstand houden tijdens een bevalling is voor verloskundigen haast onmogelijk. "Je hebt al snel de neiging om even je hand op de rug te leggen en even te masseren", zegt Simone Valk. Zij is verloskundige bij praktijk Een Goed Begin. Zij werken onder meer in Rotterdam en Nieuwerkerk aan den IJssel. "Maar ook tijdens de controles is het allemaal lastig. Je hebt gewoon geen stethoscoop van anderhalve meter."

De beroepsorganisaties van verloskundigen en gynaecologen hebben richtlijnen ontwikkeld voor de contactmomenten tussen de zwangere en de verloskundigen. Die worden ontzettend beperkt. En de verloskundigen hebben schorten voor, mondkapjes op en handschoenen aan.

Minder controles en korter

Simone Valk: "In normale tijden zien we een zwangere dertien keer. Dat is ontzettend veel. Voor een eerste kind zou zeven keer voldoende zijn en voor een tweede vier keer. Een hoop is sociaal. Dat doen we dan maar zo veel mogelijk telefonisch."

De fysieke contactmomenten zijn korter dan normaal. Alleen de bloeddruk wordt gemeten en er wordt uitwendig onderzoek gedaan. Alle vragen die zwangeren hebben worden daarna telefonisch beantwoord.

Als het moment van bevallen is aangebroken, komt een verloskundige niet meer standaard thuis op bezoek. Er is eerst telefonisch contact om te checken of de zwangere en de mensen in haar huishouden niet ziek zijn.

"Als iemand zegt: ja, ik ben hartstikke ziek en heb koorts, dan is het advies dat ze ongezien naar het ziekenhuis gaan om daar te bevallen. Onder leiding van de gynaecoloog en zijn team, die zich helemaal inpakken in pakken en maskers", zegt Simone. Alleen als de vrouw niet ziek is, doet ze een huisbezoek.

Meer thuisbevallingen

Veel meer vrouwen dan normaal kiezen nu voor een thuisbevalling, omdat ze bang zijn in het ziekenhuis besmet te worden. Toch lopen de vrouwen en hun baby's geen extra risico, zegt de verloskundige. "Er is al een aantal kinderen geboren uit besmette moeders en die lijken tot nu toe geen negatieve effecten daarvan te ondervinden. Er zijn voor zover ik weet geen zwangeren op de IC beland."

Voor de vrouwen die nog wel in het ziekenhuis willen bevallen, maar die daar niet meer terecht kunnen vanwege de coronacrisis, zijn in Brabant bevallingssuites in hotels ingericht. In onze regio is dat nog niet zo, maar er wordt wel over nagedacht. Regiocoördinatoren moeten de situatie monitoren.

"Die verzamelen elke dag welke collega's ziek zijn, welke praktijken in de problemen zitten en of iedereen genoeg beschermingsmaterialen heeft. Dat was de eerste week een uitdaging, om genoeg maskers en schorten te verkrijgen", legt Simone uit.

De veranderingen zijn erg stressvol voor vrouwen, ziet Simone. Zo kan het gebeuren dat zwangeren op het moment dat ze moeten bevallen ineens een andere verloskundige krijgen aangewezen. Ook na de bevalling gaat het allemaal anders dan de vrouwen zich hadden voorgesteld, want gewoon kraambezoek is ook niet meer mogelijk.

Raamvisites

Simone: "Je stelt je natuurlijk voor als zwangere dat je in een prachtig versierde kamer ligt met beschuit met muisjes en bezoek met leuke cadeautjes. Nu zijn het geen kraamvisites, maar raamvisites. Je houdt de baby voor het raam en that's it. Bij je vriendin is dat misschien nog tot daar aan toe, maar je oude oma wil je natuurlijk toch haar achterkleinkind laten zien. Dat zijn nare situaties."

En de kraamzorg staat ook op scherp, legt de verloskundige uit. "Die moeten ontzettend voorzichtig zijn, want die komen bij veel gezinnen. Er wordt ook gezegd: geen kraambezoeken als de kraamverzorgende in huis is. Zodat die minder risico loopt op besmetting. Die moeten ook met mondkapjes, handschoenen en alles werken."

