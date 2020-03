Voorlopig geen Europese steun voor bloementelers

Kas in Bleiswijk

Bloementelers hoeven voorlopig niet hun hand op te houden voor extra Europese steun vanuit Brussel. Volgens de Europese Commissie is het nog te vroeg voor crisismaatregelen.

Minister Schouten heeft tijdens een speciale vergadering van de landbouwministers van de Europese Unie gevraagd om financiële compensatie voor de bloemenhandel en aardappeltelers.

De Nederlandse telers van bloemen en bloembollen exporteren jaarlijks voor 5,5 miljard euro, maar het merendeel van de export valt dit jaar in het water.

Schouten liet eerder weten dat nationale wel speciale regelingen zijn getroffen. Bedrijven kunnen gebruik maken van ruimere kredieten.

Noodfonds

De Nederlandse sierteeltsector pleitte eerder deze week voor de instelling van een noodfonds. "Onze handel bestaat uit negentig procent export en dit is nu bijna tot nul gereduceerd", liet de Bleiswijkse teler Bram Breugem weten.

Het verlies ligt volgens Breugem op ongeveer 70 duizend euro per week. De zorgen bij het bedrijf zijn dan ook groot. "Vooral omdat we niet weten waar het einde is."



Visserij

Vanuit Brussel lijkt de oproep voor steun voor de visserij meer succes te hebben. De Europese Commissie heeft beloofd om naar hun situatie te kijken.

Ook de vraag naar verse vis is ingezakt en de vissers willen hun vangstquota van dit jaar doorschuiven naar volgend jaar. Ook willen ze inkomenssteun.