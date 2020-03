Schrale handen door het vele coronawassen? Dit moet je doen

Heb je er ook zo'n last van? Van droge, pijnlijke handen door het vele handen wassen vanwege corona? Lianne Duijs van het Huidfonds legt uit hoe dat komt en wat je er tegen kunt doen.

"Op je huid bevindt zich een dun laagje vet", legt de projectmanager van het Huidfonds uit. "Dat laagje biedt bescherming tegen schadelijke indringers, zoals bacteriën en schimmels. Door het vele handen wassen kan dat laagje eraf gaan. Daardoor wordt je huid droog en de barrièrefunctie minder. De bacteriën kunnen zo makkelijker naar binnen gaan."

Je kunt er zelfs eczeem-achtige klachten van krijgen, zegt Duijs, die zelf ook last heeft van schrale handen. Niet leuk, maar geen reden om niet je handen te wassen. Dat blijft het allerbelangrijkst. De droogheid kun je eigenlijk maar op een manier te lijf gaan. Door te smeren, smeren en nog eens te smeren.

"Wat je kunt doen is een vettige crème smeren. Elke keer als je je handen hebt gewassen eerst goed afdrogen en lekker een vette crème erop. Dat kan echt helpen."

Zo was je goed je handen

Volgens de was-instructie van het RIVM moet je in de strijd tegen corona goed en regelmatig je handen wassen. Dat houdt in zo vaak als mogelijk, maar zeker na het niezen of hoesten, na een toiletbezoek en voor en na een bezoek aan de supermarkt.

Goed wassen werkt volgens het RIVM zo:

- Maak je handen goed nat.

- Neem vloeibare zeep uit een pompje.

- Wrijf de handen lang genoeg over elkaar, zorg dat de boven- en onderkant goed bedekt zijn met zeep.

- Wrijf hierbij goed alle vingertoppen in en tussen de vingers.

- Neem ook de polsen mee.

- Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend water.

- Droog je handen goed af, vergeet hierbij niet de huid tussen de vingers.

- Dat hele proces duurt zo'n twintig seconden.

Onderstaand filmpje ging deze week viral. Het laat zien hoe je goed je handen wast.

Volgens Lilian Duijs maakt het niet uit wat voor zeep je gebruikt. "Een milde zeep is prima. Kies gewoon wat jij fijn vindt." Wat crèmes betreft geldt hetzelfde, maar hoe vetter, hoe beter.

Ze heeft daarbij nog wel een tip. "Het is natuurlijk niet fijn dat als je een vette crème hebt gesmeerd en je gaat iets doen je alles onder de crème smeert. Doe het daarom 's avonds voor het slapen gaan. Doe er dan een dikke laag op, want dan hoef je niks te doen. Dan kan de huid in de nacht goed herstellen."

