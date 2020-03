'Er moet echt geld bij anders gaan huis-aan-huisbladen het niet overleven'

In de drukkerij wordt nog wel gewerkt maar op de redactie van onder meer Het Kontakt in Goudriaan is het stil. Erg stil. "Iedereen werkt thuis", zegt Rick den Besten lachend. Maar echt reden tot lachen heeft hij niet.

De lokale en regionale kranten zitten diep in de financiële problemen door de coronacrisis. Den Besten: "We zijn volledig afhankelijk van reclame-inkomsten. De eerste twee weken konden we dat nog wel opvangen, maar de prognose is dat volgende week de inkomsten zestig procent lager zullen liggen. Dat redden we niet."

Het is niet ondenkbaar dat sommige uitgeverijen deze crisis niet zullen overleven. "Daarom hebben we met onze brancheorganisatie een beroep gedaan op de overheid voor een steunfonds voor lokale en regionale media. Daarvoor is per week ongeveer 1 tot 2 miljoen euro nodig, anders gaan sommige uitgeverijen het niet redden."

Bij de drukkerij in Goudriaan worden zeven verschillende titels gemaakt. Sommigen hebben ook meerdere edities. "In totaal is onze oplage 150 duizend kranten. En uit onderzoek blijkt dat 70 procent van de huishoudens de huis-aan-huisbladen nog steeds goed leest. Er is absoluut een markt voor en behoefte aan."

De kranten van de uitgeverij verschijnen in de Alblasserwaard, de Drechtsteden, Lopikerwaard, Krimpenerwaard, Vijfheerenlanden, Molenlanden en het Land van Altena. Naast kranten verschijnen er ook nog magazines en specials en worden stukken ook online geplaatst. Maar de grootste inkomsten komen van de kranten. "We hebben ook nog de gemeenten in ons verschijningsgebied aangeschreven voor hulp. Mogelijk levert dat ook nog iets op."

