Brandweer ontruimt flat om gaslek in Maassluis

In Maassluis wordt op dit moment een flat ontruimd. Er is een gaslucht geroken.

De brandweer heeft metingen uitgevoerd in de technische ruimte van het flatgebouw aan de Van Beethovenlaan. Omdat er ook gas is gemeten, is besloten te ontruimen. Het gebouw heeft tien verdiepingen.