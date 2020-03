RIVM: meer dan duizend nieuwe besmettingen door corona

Door het coronavirus zijn sinds woensdagmiddag 78 mensen overleden. Dat meldt het RIVM in de dagelijkse update. Daarmee komt het totaal aantal patiƫnten dat is overleden als gevolg van het coronavirus op 434.

Eerder werd bekend dat er tachtig nieuwe coronadoden waren. De dag ervoor waren het er 63.

Het aantal Nederlanders dat officieel besmet is met het virus is 7431. Dat zijn er 1019 meer dan gisteren. In de hele provincie Zuid-Holland zijn tot nu toe 1042 mensen positief getest. Het werkelijke aantal zieken ligt hoger, omdat alleen de meest zieke mensen worden getest.

Donderdag meldde het RIVM dat er sprake is van een "mogelijke afvlakking van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met het coronavirus." Het RIVM wilde daar nog geen keiharde conclusies aan verbinden.

2151 mensen zijn opgenomen of opgenomen geweest in het ziekenhuis. Dat zijn er 315 meer dan woensdag.