Disco verzorgingstehuis dicht? Daar is DJ Ollie met zijn hoogwerker!

Normaal draait Brian Raijmakers zijn plaatjes één keer per maand in verzorgingshuis Simeon en Anna in Rotterdam. Maar met de komst van het coronavirus stopte ook de muziek. Brian, alias DJ Ollie Soundglass, bedacht een list om de bewoners toch aan het dansen te houden.

Donderdagmiddag stapte hij in de bak van een hoogwerker om voor de ramen van de bewoners te verschijnen. Voor de balkons van de ouderen aan de Strevelsweg draaide de DJ een uur lang de liedjes van vroeger.

"Deze mensen verdienen het," zegt DJ Ollie. "We begonnen de dansmiddagen drie jaar geleden met dertig man. Nu zijn het er elke maand 115 en gaat het dak eraf."

De mensen staan dansend op hun balkons als de eerste Hollandse hit klinkt: 'Alleen is maar alleen'. Alle handjes gaan de lucht in en er zijn alleen maar blije gezichten. Wat broodnodige afleiding in deze lastige tijden.

De bewoners vinden het prachtig

Een verpleegkundige zegt: “Sommige bewoners hebben het zo zwaar. Ze maken voor de computer naar hun kleindochter een hartje met hun handen. Of begrijpen helemaal niet wat er aan de hand is. Dit is precies wat ze nodig hebben.”

Voor Brian zelf is het vanzelfsprekend om ook in deze lastige tijd iets te doen voor de bewoners. "Ik draai elke maand voor de bewoners. Muziek van Johnny Hoes of andere Rotterdamse klassiekers. Als ik dan die smile op hun gezicht zie... Daar doe ik het voor!"