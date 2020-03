Trouwstoetmepper voorlopig op vrije voeten

De man zit vast omdat hij in augustus van het vorig jaar agent Gert Jan de Jonge neersloeg, toen deze een trouwstoet tegenhield.

De 26-jarige Rotterdammer zou donderdag voor de rechter moeten verschijnen, maar de zitting ging niet door vanwege het coronavirus. Er was wel een korte zitting waarbij zijn advocaat via de telefoon werd gehoord.

Shahid B. heeft tot nu toe gezwegen, maar is alsnog bereid met de politie te praten over een excuusbrief die hij aan de agent heeft gestuurd.

Justitie was fel tegen een eventuele vrijlating. "Het gevaar voor herhaling is groot. Meneer heeft zich in het verleden steeds niet aan de afspraken gehouden. Ook eerdere straffen en behandeling hebben hem niet van nieuwe misdrijven weerhouden."

Lage intelligentie

Justitie wijst erop dat de verdachte een lage intelligentie heeft, meerdere stoornissen en verslaafd is aan softdrugs. "Hij is niet gemotiveerd geweest daar iets aan te doen. De hulpverleners zijn uiteindelijk naar hem toe gegaan, naar zijn huis, omdat hij niet kwam opdagen. Ook nu hij vastzit, slaapt hij liever uit dan dat hij met deskundigen praat."



De reclassering adviseert Shahid B. tbs op te leggen, omdat een streng kader noodzakelijk is. "Hij heeft zich tot nu toe steeds onttrokken aan begeleiding." Het gaat dan overigens om tbs met voorwaarden: de cliënt zit dan niet dag en nacht in een kliniek.



Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Shahid B. wordt verdacht van zware mishandeling van de agent.

Excuusbrief

Gert Jan de Jonge, de getroffen agent, ontving begin maart de excuusbrief. Dat ging via zijn advocaat die het schrijven had gekregen van de advocaat van de dader.

"Toen ik 'm las had ik vooral het idee dat de brief een trucje is van de advocaat om zijn cliënt vrij te krijgen. Dat is gelukt. Als de verdachte het echt had gemeend, dan had hij de brief tussen ons gelaten. Dan had ik het op een zitting kunnen noemen."

De Jonge is niet haatdragend ten opzichte van van Shahid B, die sinds oktober vastzat. "Het gaat mij niet om de zwaarte van de straf. De verdachte moet vooral worden geholpen. Alleen dan kan worden voorkomen dat hij dit nog een keer doet. Zijn familie zal 'm daar niet bij helpen."