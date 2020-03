Aboutaleb vraagt miljoenen voor aanpak ondermijning

De politie in een drugspand in Kralingen. Archieffoto: MediaTV

Rotterdam heeft jaarlijks 37 miljoen euro nodig om de aanpak van ondermijnende criminaliteit op peil te houden. Dat schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb in de evaluatie van het aanvalsplan op dat deel van de criminaliteit in 2019. Hij bespreekt zijn voorstel binnenkort met minister Grapperhaus van Justitie.

Aboutaleb is tot de slotsom gekomen dat een brede aanpak, met een gespecialiseerd team, nodig is om de strijd tegen de criminelen vol te houden. Hij baseert die plannen onder meer op basis van een rapport van de EUR over drugshandel in de Rotterdamse haven. Ook bracht de burgemeester een bezoek aan Midden- en Zuid-Amerika, waar ook over het thema narcotica werd gesproken. Nu geeft Rotterdam jaarlijks 11 miljoen euro uit.

In 2019 werd 14 miljoen euro afgepakt van criminelen. 209 hennepkwekerijen werden opgerold en 145 drugspanden werden gesloten.

In de Spaanse Polder werden zes panden verplicht en vier panden vrijwillig gesloten. In Delfshaven ging het om 47 gedwongen sluitingen.