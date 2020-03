GGD Rotterdam-Rijnmond: 16 doden en 433 besmettingen door corona

In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn tot nu toe zestien mensen overleden die besmet waren met het coronavirus. Dat meldt de regionale GGD.

Dat betekent dat in de hele regio Rijnmond nu 21 mensen zijn overleden die het virus hadden opgelopen. Eerder maakte de GGD Zuid-Holland Zuid al bekend dat daar vijf sterfgevallen waren.

In de afgelopen 24 uur werden in Rotterdam-Rijnmond 51 mensen positief getest op corona. Het aantal coronabesmettingen staat sinds donderdag in totaal op 433.

Positieve testen

De laatste cijfers van de GGD Rotterdam-Rijnmond, per 25 maart 16:00 uur:



Albrandswaard 20

Barendrecht 17

Brielle 1

Capelle a/d IJssel 23

Goeree-Overflakkee 49

Hellevoetsluis 6

Krimpen a/d IJssel 6

Lansingerland 26

Maassluis 8

Nissewaard 26

Ridderkerk 9

Rotterdam 201*

Schiedam 15

Vlaardingen 19

Westvoorne 7

Totaal 433

* 1 persoon verblijft in een andere regio, maar wel hier woonachtig

Lees meer