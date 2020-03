Rotterdam, zomer 1940: poseren bij 'de puin'

Er is vrij veel bekend over deze foto. Hij is gemaakt in de zomer van 1940 in de Speelmanstraat in Rotterdam-Kralingen. Maar het is niet bekend wie het poserende meisje is en waarom zij op die plek gefotografeerd is.

Het zijn aangrijpende, verdrietige, krachtige op hoopgevende foto’s die vertellen over vijf jaar bezetting in de Nederland. Het project ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’ wordt samengesteld uit foto’s uit alle provincies. De presentatie van de 100 foto’s op 30 maart in de Tweede Kamer gaat niet door. Rijnmond en Omroep West laten de foto’s uit Zuid-Holland zien. Vandaag: meisje poseert voor puin in de Speelmanstraat in Rotterdam.

Na het bombardement van 14 mei 1940 op het centrum, brandde de stad nog dagen. De begrenzing van het verwoeste gebied, kreeg in Rotterdam de naam ‘brandgrens’. De Speelmanstraat in Kralingen lag binnen die brandgrens.

De puin

De Duitse bommen verwoestten meer dan 30.000 huizen en panden in de stad. Er kwamen ruim 800 mensen om en bijna 80.000 mensen raakten dakloos. Het getroffen gebied was ruim 250 hectare groot (ter vergelijking: een voetbalveld is ongeveer een halve hectare). Rotterdammers noemden het teloorgegane gebied ‘de puin’.

De foto van het meisje in de Speelmanstraat komt uit de collectie van fotograaf Lex de Herder die is opgenomen in het Stadsarchief Rotterdam. “We kunnen alleen speculeren over het meisje”, zegt Mechteld Blom van het archief. “Woonde zij in de Speelmanstraat of zat ze er op school? Of was ze ‘ramptoerist’ na het bombardement?” De foto was niet verder beschreven door De Herder.

Op zoek

Na het bekijken van oude kaarten en andere foto’s, denken medewerkers van het archief dat de foto vanaf de kant van de Oostzeedijk is gemaakt. Het Stadsarchief en Rijnmond zouden meer willen weten over deze foto en het meisje.

Weet jij wie dit is en waarom zij daar poseerde? Mail dan naar marcia@rijnmond.nl