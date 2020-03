Wielrenster Demi Vollering traint in de serene rust van de Zwitserse bergen

Rijnmond Sport volgt de komende periode een aantal sporters tijdens deze historische tijd in de sportgeschiedenis waarin alles stil ligt.

Ditmaal de 23-jarige Demi Vollering. De talentvolle wielrenster uit Berkel traint en woont momenteel in het Zwitserse Luzern. Ook daar is het coronavirus uitgebroken en zijn de maatregelen te vergelijken met wat er in Nederland gebeurt.

''Ik denk dat ik nog wel naar Nederland zou kunnen als ik dat zou willen'', zegt Vollering. ''Dat zou een wel een lange reis worden. Ik zou dan alleen niet meer terug kunnen, want je komt Zwitserland niet zo maar meer in.''

Vollering vertelt hoe haar leven er daar in deze tijd uitziet. ''Mijn vriend werkt hier in een ziekenhuis. Normaal is hij degene die altijd goed voor mij zorgt. Bijvoorbeeld als ik een belangrijke wedstrijd heb. De komende periode ga ik dat voor hem doen. En wanneer hij aan het werk is, probeer ik mijn rondjes te blijven fietsen.''

Trainen

Ook zien we haar trainen door de Zwitserse bergen. ''Mijn trainingen zijn wat losser. Ik doe minder heel pittige trainingen. Dus vooral het plezier erin houden en zorgen dat ik fit blijft.

Bekijk hierboven de volledige video van Demi Vollering. Hierin gaat ze ook in op het afgelasten van de Olympische Spelen en dat ze stiekem al het gevoel krijgt dat het wielerseizoen, vanwege de uitbraak van het coronavirus, misschien nu al voorbij is.