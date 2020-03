Rotterdams bedrijf krijgt dwangsom voor milieuvervuiling door plastic korrels

Volgens DCMR is het verspreiden van plastic in het milieu een groeiend maatschappelijk probleem. De organisatie verscherpt daarom de aanpak, met deze dwangsom als eerste resultaat. De Plastic Soup Foundation had na onderzoek naar vervuiling een handhavingsverzoek ingediend bij de DCMR over de plastic korrels van Ducor Petrochemicals.

Het bedrijf heeft al maatregelen genomen om verspreiding tegen te gaan en belooft er nog meer te nemen. Daarnaast gaat het bedrijf helpen de Rotterdamse Brittannië- en Londenhaven schoon te maken. Daar hoopt zich veel plastic op.



Het is lastig om te achterhalen waar plastic korrels vandaan komen, maar er is vastgesteld dat korrels van het terrein van Ducor Petrochemicals zijn gewaaid.

Omdat Ducor Petrochemicals niet de enige vervuiler is in de Rotterdamse haven, gaat DCMR ook andere bedrijven die plastic korrels maken of gebruiken strenger controleren.