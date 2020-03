Hier worden we blij van: agenten tonen blijk van respect en lieve berichten met stoepkrijt

Iedere dag een rondje lopen. Een kanjer in de kinderwagen. Een kanjer aan mijn zij. Zonnebril op. De zon in, even weg van alles. ☀️ Stil staan bij hetgeen wat nog hetzelfde is in deze Corona tijd. Want ja dit is uitzonderlijk. En ja ik maak me ook zorgen. Over de gezondheid van mensen die ik lief heb, over de economie die in elkaar stort, over mijn toekomst als startende ZZP'er. Maar wat zijn er ook veel mooie dingen om bij stil te staan. 🍃 Eindelijk eens momenten van gedwongen quality time, het ontstaan van mooie initiatieven, digitalisering ten top en een daadkrachtige regering. Sta in verbinding met elkaar. En focus op de mooie dingen. Want de toekomst, is de nieuwe werkelijkheid.#zzp #marketing