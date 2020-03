Een bijzondere verjaardag door het raam

Het geven van een feestje voor je verjaardag is in deze tijd, vanwege het coronavirus, uitgesloten. Het zij zo. Maar dat je zelfs je moeder niet even kunt zoenen omdat ze in een verzorgingshuis woont, is wel heel erg jammer. Hedi Hagendoorn is jarig en heeft een bijzondere manier gevonden om dit toch een beetje te kunnen vieren met haar 91-jarige moeder Coby.

"Zij is het enige wat ik nog heb aan familie", laat de jarige Job weten terwijl ze onderweg is naar haar moeder. "Ik wil het heel graag met haar vieren, maar door deze omstandigheden kan het niet. Dus we draaien het om en gaan we naar haar toe met een taartje."

Natuurlijk mag Hedi niet naar binnen, maar contact via het raam mag wel. "Dan hebben we haar toch eventjes gezien en heeft ze het meegevierd", vult echtgenoot Ger Hagendoorn aan.

Hedi is zichtbaar geëmotioneerd wanneer mama Coby haar op gepaste afstand toezingt. "Dit is zo mooi. Dit is van een negatief scenario toch iets positiefs maken. Dit is het prachtigste cadeau van 2020."