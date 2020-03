Vlaardingse burgemeester Eenhoorn: 'Veiligheid belangrijker dan privacy'

Interview Bas Eenhoorn over reeks overvallen in Vlaardingen

Burgemeester Eenhoorn van Vlaardingen leeft mee met de slachtoffers van de vier recente overvallen in zijn stad. "Een traumatische ervaring, het is heel erg en ik begrijp de onrust bij inwoners hierover. Hij lijkt op een beroerd toeval", zegt Eenhoorn donderdag op een nagenoeg verlaten stadhuis.

Vanaf vorige week vrijdagavond werden in de stad drie supermarkten overvallen met vuurwapens. Dinsdagavond werd een gezin in hun woning overvallen met een knuppel en een mes. "Het is niet zo dat we in Vlaardingen naast de coronacrisis ineens een andere crisis erbij hebben gekregen", zegt Bas Eenhoorn.

Er zijn volgens de laatste informatie van de politie nog geen aanhoudingen verricht. "De politie zit er bovenop. Er zijn ook videobeelden door zeer attent optreden van mensen. Er is een spoor en ik hoop dat de daders snel worden gevat. Alle burgemeesters willen meer blauw op straat, wijkagenten en meer surveillance. Ik hoop in Vlaardingen ook Toezicht en Handhaving in de toekomst uit te breiden, de BOA's dus. Met wat meer ruimte, met meer mensen op straat, samen met de politie optrekken. Ik hoop dat de gemeenteraad in de toekomst akkoord gaat om veiligheid en dus toezicht en handhaving te verbeteren", zegt Eenhoorn.

Privacy

Hij is groot voorstander van meer cameratoezicht in de stad. "Vaste camera's maar ook mobiele camera's", zegt Eenhoorn, "Er zijn natuurlijk mitsen en maren. Je zou ze constant in de gaten willen houden eigenlijk. Er zijn ook mensen die vinden dat een inbreuk op de privacy maar ik vind veiligheid een heel belangrijk goed en daar moet soms de privacy dan maar een beetje voor wijken. Ik begrijp de bezwaren van de mensen overigens wel."

Ondanks de grote financiële problemen van Vlaardingen hoopt de burgemeester in de meerjarenbegroting toch geld te vinden voor maatregelen die leiden tot een groter veiligheidsgevoel bij de Vlaardingers. "Wij allemaal moeten uitkijken, ogen en oren zijn. Als we iets verdachts zien: politie bellen. We moeten ook buurten en buitenruimten verbeteren om criminaliteit tegen te gaan. Acute maatregelen zijn er echter niet."

Capaciteit

Onorthodoxe maatregelen als het inzetten van mensen in de bijstand als ogen en oren op straat ziet Eenhoorn nog niet zitten. "We hebben dat wel vaker geprobeerd bespreekbaar te maken in ons land. Maar mensen moeten het ook kunnen. Zit het een beetje in je? Ik hecht heel erg aan professionaliteit en niet zomaar een paar mensen uit de dossiers halen die dat verplicht moeten doen of omdat ze het leuk vinden."

"We hopen ook in ons Waterweg-team van de politie weer snel op sterkte te zijn want we hebben door een groot evenement als het Songfestival capaciteit moet inleveren maar dat komt stapje voor stapje weer wat terug nu. En we hopen zo weer snel op volle sterkte te zijn. Ik kijk met het college en de raad nauwgezet hoe we meer instrumenten kunnen inzetten om het veiligheidsgevoel te vergroten, stapje voor stapje. Dat gaat niet van de ene op de andere dag", zegt Bas Eenhoorn.