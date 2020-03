Spoor van fraude via WhatsApp leidt naar Rotterdam

Fraude via WhatsApp, waardoor het slachtoffer een fors bedrag kwijtraakt. Het slachtoffer woont in het Gelderse Eibergen, de verdachte(n) vermoedelijk in de Rotterdamse regio.

Een man die bij de fraude is betrokken pint namelijk in winkelcentrum Hesseplaats in Rotterdam-Ommoord 3000 euro. Het bedrag dat het slachtoffer naar hem heeft overgemaakt.

De daders gaan sluw te werk. Zo wordt bijvoorbeeld via WhatsApp een moeder benaderd door iemand die zich uitgeeft voor haar dochter. Omdat de profielfoto klopt is er geen argwaan. “De dochter” bericht dat haar mobieltje kapot is en ze daarom een ander nummer heeft.

De dochter meldt verder dat ze haar bankapp niet kan gebruiken en vraagt aan de moeder of zij met spoed een bedrag, dat ze direct moet betalen, kan overmaken op het rekeningnummer dat ze opgeeft. Dat nummer is van de oplichters. De dochter belooft het geld snel terug te betalen, maar dat gebeurt natuurlijk niet.

De politie waarschuwt hier nooit op in te gaan en je als ouder af te vragen of de dochter dit op een dergelijke manier zou doen. Verder is het verstandig om het verhaal te controleren voordat het bedrag wordt overgemaakt.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.