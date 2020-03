Een eekhoorn gespot in de tuin: bijzonder of niet?

Maurice Geluk uit Rotterdam Crooswijk deed een speciale vondst, toen hij donderdagmiddag uit zijn raam keek. Een eekhoorn in zijn achtertuin. Bijzonder! Of toch niet?

Volgens Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum valt het mee. “Er zijn regelmatig ontsnapte exotische eekhoorns. Het gaat dan vaak om huisdieren die uit hun kooi ontsnapt zijn. Of erger, dieren die bewust worden losgelaten."

Dit zou ook bij Maurice goed het geval kunnen zijn. “Mijn achtertuin grenst aan een klein landje met bomen, dat weer grenst aan de Algemene Begraafplaats Crooswijk," vertelt hij. "Nadat ik hem op de foto zette verdween hij naar de tuin van de buren.”

Moeliker voorspelt dat meer mensen de eekhoorn zullen spotten. "Nu mensen meer tijd hebben om uit het raam te kijken, zullen we ook wel vaker foto's van eekhoorns voorbij zien komen.”

2019: Kralingse Bos in de ban van de eekhoorn

Begin 2019 was de vondst van een eekhoorn nog wel zeer bijzonder. Toen werd voor het eerst in 20 jaar een eekhoorn gesignaleerd in Rotterdam. Het bleek te gaan om een Amerikaanse rode eekhoorn, die waarschijnlijk door iemand in het Kralingse Bos was gedumpt.

Omdat het om een exotische soort ging, was er even sprake van dat hij weg moest, maar voor het zo ver kwam is het dier doodgereden.

Eerder vroeg stadsecoloog André de Baerdemaeker zich al af wat mensen bezielt om de beestjes los te laten in de stad. Zijn uitlatingen van een tijd geleden hebben in elk geval nog niet voldoende indruk gemaakt, om dit te laten stoppen…