Man en vrouw zwaar gewond na mislukte liquidatie

Eén van die mannen begint direct te schieten. De man en vrouw overleven de aanslag, maar raken wel gewond. De man zeer ernstig. Het incident is gefilmd.

De mislukte liquidatie is op zondagavond 15 maart rond 21.30 uur bij winkelcentrum Crabbehof aan het Van Oldenbarneveltplein in Dordrecht.

Als het schieten begint buigt de man zich over de vrouw om haar te beschermen. Een vriend rent hard weg en wordt kort achtervolgd door de schutter.

Maar dan stapt hij weer achterop de scooter en het duo vlucht richting Thorbeckeweg en rijdt daarna naar de Zuidendijk. Vlakbij de Witte de Withstraat wordt de scooter gedumpt in een sloot.

Het is een zwarte Piaggio 125 cc motorscooter, die vermoedelijk is gestolen. De politie is dan ook benieuwd of iemand een dergelijke scooter mist.

Getuigen zien kort na de aanslag, in de Piet Heynstraat twee mannen met helmen op, naar een gereedstaande BMW rennen en instappen. De politie is nog hard op zoek naar getuigen. Wellicht hebben ook bewoners van de appartementen rondom winkelcentrum Crabbehof nog waardevolle informatie.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.