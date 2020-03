Spelend jongetje (4) bijna ontvoerd op schoolplein

Overblijfmoeders voorkomen dat een 4-jarig spelend jongetje op een schoolplein wordt meegenomen door een onbekende man. De man is nog voortvluchtig. Maar er is wel een compositietekening van hem gemaakt.

Tussen de middag op vrijdag 13 september 2019 speelt het jongetje op het plein bij de St Michaelschool aan de Mahlersingel in Rotterdam-Hillegersberg.

Plotseling wordt hij benaderd door een ongeveer 35-jarige man, gekleed in zwarte sportieve kleding. De man heeft verder een stoppelbaardje en een opvallende zwarte kuif op zijn hoofd.

De overblijfmoeders grijpen meteen in en de man vlucht richting de Mozartlaan. De politie neemt deze zaak hoog op maar is er, ondanks uitgebreid onderzoek, nog niet in geslaagd de verdachte op te sporen. Herkent u hem?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.