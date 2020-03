Zo worden in Barendrecht 100 mondkapjes per uur gesteriliseerd voor hergebruik

Op de plek waar normaal chirurgisch materiaal van het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis wordt gedesinfecteerd en gesteriliseerd, komen nu bakken vol gebruikte mondkapjes binnen. Op een aparte locatie in Barendrecht worden honderd mondkapjes per uur gesteriliseerd om te kunnen worden hergebruikt.

Wereldwijd zijn grote tekorten aan mondkapjes en ander beschermend zorgmateriaal, vanwege de uitbraak van het coronavirus. "De mondkapjes worden op een veilige, schone locatie verzameld. Daarna worden ze naar de locatie in Barendrecht gebracht en behandeld met een lage-temperatuur-sterilisatie. Een apparaat draait een speciaal programma op 45 graden.

"Dat duurt ongeveer 25 minuten, we kunnen 40 mondkapjes per keer steriliseren, dus ongeveer honderd per uur. De afgelopen uren hebben we zo'n 1200 maskers gesteriliseerd", vertelt Patrick Molendijk, manager van de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA).

Vooralsnog is er genoeg voorraad, de schoongemaakte mondkapjes zijn een back-up. "We hebben een groot team van inkoop en goeie contacten met leveranciers", zegt Molendijk.

Is het wel veilig? "Het RIVM heeft onderzoek gedaan. Als we de maskers steriliseren is dat prima. Het masker houdt z'n vorm, sluit goed af en behoudt de filterkwaliteit."